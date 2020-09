ATP pridala do októbrového kalendára štyri nové turnaje

Londýn 10. septembra (TASR) - Asociácia tenisových profesionálov (ATP) pridala v októbri do programu ďalšie štyri mužské turnaje. Hneď po Roland Garros sa uskutoční turnaj na Sardínii a halové podujatie v Kolíne nad Rýnom, obe sa začnú 12. septembra. Následne bude nemecké mesto hostiť ďalší turnaj ATP. V závere októbra pribudol do kalendára turnaj v kazachstanskom Nursultane.



"Ďalšie turnaje v programe sú pozitívnou správou. Chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa to podarilo. Naším cieľom je poskytnúť hráčom a fanúšikom čo najviac zápasov a zároveň im zaručiť bezpečnosť," citovala agentúra AFP riaditeľa ATP Andreu Gaudenziho.