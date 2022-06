ATP zakáže koučovanie na dvorci, novinku vyskúša čoskoro

Londýn 21. júna (TASR) - Vedenie mužského tenisového okruhu ATP vyskúša na US Open a ďalších turnajoch v druhej polovici sezóny novinku - tréneri budú mať povolené koučovanie iba mimo kurtu. Svojím zverencom nebudú môcť radiť priamo na dvorci a počas zápasov budú musieť sedieť na vyhradených miestach.



Verbálne a neverebálne koučovanie bude možné, iba ak to nenaruší hru alebo neovplyvní súpera. Verbálny koučing bude povolený, ale iba ak bude hráč na rovnakej strane kurtu. Signály rukou budú možné kedykoľvek, no tréner nebude môcť komunikovať s hráčom, keď opustí kurt. ATP bude skúšať novinku od 11. júla až po ATP Finals v novembri v Turíne, informovala agentúra AFP.