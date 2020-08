ATP zverejnila nový provizórny kalendár na zvyšok sezóny

Londýn 14. augusta (TASR) - Asociácia profesionálnych tenistov (ATP) schválila nový provizórny kalendár na sezónu 2020. Ročník prerušili pre pandémiu koronavírusu v marci, v júni schválili prvú termínovú listinu, no pre nejasnú situáciu viacero turnajov museli dodatočne zrušiť.



Nový kalendár stále počíta s dvoma grandslamovými turnajmi, US Open v New Yorku je naplánovaný na 31. augusta až 7. septembra, Roland Garros v Paríži bude 27. septembra až 5. októbra. Zmena nastala na podujatí ATP Masters 1000 v Ríme, ktorý sa začne o týždeň skôr 14. septembra namiesto zrušeného turnaja v Madride. Nasledovať bude turnaj ATP 500 v Hamburgu, ten sa uskutoční týždeň pred Roland Garros.



Do kalendára sa dostali aj halové turnaje na jeseň v Petrohrade, Antverpách, Moskve, Viedni, Paríži a Sofii. Finálový turnaj ATP v Londýne je na programe od 15. novembra. "Tenis si hľadá cestu späť. Musíme myslieť v prvom rade na bezpečnosť a zdravie, ale dúfame, že sa nám podarí obnoviť sezónu a absolvovať kvalitný záver sezóny. Chcel by som poďakovať organizátorom turnajov za flexibilitu a ochotu hľadať riešenia," uviedol šéf ATP Andrea Gaudenzi na oficiálnom webe asociácie. Kým ženskú sezónu reštartovali 3. augusta na turnaji v Palerme, mužov čaká prvé podujatie po prestávke až 22. augusta na turnaji Western and Southern Open v New Yorku, kam ho presunuli zo Cincinnati.