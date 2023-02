Turecký futbalista Atsu je naďalej nezvestný, tvrdí klub Hatayspore

Ankara 8. februára (TASR) - Turecký futbalový klub Hatayspor stále nedokáže nájsť svojho hráča Christiana Atsua, ktorého po ničivom zemetrasení údajne našli v utorok živého pod troskami zničenej budovy. Podľa miestnych médií ho so zraneniami mali previezť do nemocnice, klub však túto informáciu na druhý deň nepotvrdil a po bývalom ghanskom reprezentantovi stále pátra. Informovala DPA.



Bývalý hráč Chelsea Londýn či Newcastlu United pár hodín pred katastrofou skóroval za Hatayspor v zápase najvyššej tureckej súťaže proti Kasimpase. Novinár Yagiz Sabuncuoglu z denníka Vole v utorok ráno informoval, že 31-ročného krídelníka a 65-násobného ghanského reprezentanta sa údajne podarilo po 26 hodinách vytiahnuť z trosiek. Hospitalizovať ho mali so zranenou pravou nohou a problémami s dýchaním.



"Mali ho previezť do nemocnice Dortyol. Išli sme tam, ale nenašli sme ho. Žiaľ, musíme iba trpko konštatovať, že športového riaditeľa Tanera Savuta a ani Atsua sa stále nepodarilo nájsť," vyhlásil tímový lekár Hataysporu Gürbey Kahveci pre denník Hürriyet.



Turecko a jeho pohraničie so Sýriou zasiahlo v noci na pondelok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si k stredajšiemu poludniu vyžiadalo v oboch krajinách predbežne potvrdených vyše 11.200 obetí na životoch. Tisíce ďalších ľudí utrpeli zranenia. Mesto Hatay bolo takmer v epicentre otrasov.