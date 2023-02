Aubameyang a Badiashile sa nezmestili na súpisku Chelsea pre LM

Londýn 3. februára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea nezaradil do kádra pre Ligu majstrov Pierra-Emericka Aubameyanga a Benoita Badiashileho. Londýnčania získali v januárovom prestupovom období až osem posíl, no pravidlá Európskej futbalovej únie (UEFA) umožňujú klubom pred vyraďovacou fázou zaregistrovať maximálne troch nových hráčov.



Chelsea zapísala na súpisku pre LM aj argentínskeho stredopoliara Enza Fernandeza. "The Blues" získali najlepšieho mladého hráča MS 2022 z Benficy Lisabon za 121 miliónov eur, čím stanovili nový britský prestupový rekord. Trojicu zaregistrovaných hráčov doplnili ukrajinský krídelník Mychajlo Mudryk a Portugalčan Joao Felix, ktorý prišiel do Chelsea na hosťovanie z Atletica Madrid. Pre útočníka Aubameyanga a obrancu Badiashileho, ktorý zamieril do londýnskeho klubu z AS Monaco, tak už nezostalo miesto.



Zverenci trénera Grahama Pottera sa v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov stretnú s Borussiou Dortmund. Duel sa odohrá 15. februára v Signal Iduna Parku, odveta na Stamford Bridge je na programe 7. marca. Informácie priniesla agentúra AFP.