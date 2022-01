Aubameyang a Lemina sa vrátili do klubov, majú problémy so srdcom

Yaoundé 17. januára (TASR) - Vedenie gabonskej futbalovej reprezentácie uvoľnilo späť do materských klubov dvojicu hráčov - útočníka londýnskeho Arsenalu Pierrea-Emericka Aubameyanga a defenzívneho stredopoliara Maria Leminu z francúzskeho OGC Nice.



Obom počas Afrického pohára národov (APN) diagnostikovali pri rutinnej lekárskej kontrole srdcové problémy a v kluboch by mali v najbližších dňoch absolvovať podrobnejšie vyšetrenia, informovala agentúra AP.



Gabon figuruje po dvoch kolách na druhom mieste C-skupiny so ziskom štyroch bodov. Na zabezpečenie postupu mu stačí v utorok remizovať s Marokom, do vyraďovacej fázy sa ešte stále môže prebojovať aj v prípade prehry.