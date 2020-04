Aubameyang by mal odísť z Arsenalu, záujem majú Barcelona aj Inter

Londýn 25. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn pozastavil rokovania o novom kontrakte s útočníkom Pierrom-Emerickom Aubameyangom a otvoril mu tak dvere k prestupu do iného klubu. O služby reprezentanta Gabonu prejavili záujem FC Barcelona, Inter Miláno a Chelsea Londýn.



Tridsaťročný Aubameyang odohral v tejto sezóne Premier League 26 zápasov a zaznamenal 17 gólov. Jeho súčasný kontrakt platí do júna 2021 a podľa britských médií mu garantuje približne 200.000 libier týždenne. Ako informuje portál ESPN, Aubameyang chce v novom kontrakte výrazne zvýšiť túto čiastku, čo sa nepáči vedeniu Arsenalu. Zároveň by rád bojoval v Lige majstrov, na čo má väčšiu šancu s Barcelonou alebo Interom.



Arsenal figuruje v prerušenej sezóne Premier League priebežne na 9. mieste so ziskom 40 bodov, na priečky zaručujúce účasť v LM stráca osem bodov, no má zápas k dobru.