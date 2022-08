Futbalista FC Barcelona má po incidente so zlodejmi zranenú čeľusť

Barcelona 31. augusta (TASR) - Futbalista FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang má zranenú čeľusť po tom, čo sa do jeho domu v pondelok vlámali zlodeji. V stredu zverejnil poďakovanie za podporu a vyjadril predpoklad, že sa čoskoro uzdraví.



Podľa Aubameyanga sa počas incidentu nikto iný nezranil. "Niektorí násilní zbabelci sa vlámali do nášho domu a vyhrážali sa mojej rodine a mojím deťom, len aby ukradli nejaké veci. Poranili mi čeľusť, ale čoskoro sa uzdravím," povedal.



Útočníci ho udreli do tváre a prinútili otvoriť trezor, v ktorom boli šperky. Mali pri sebe zbrane a železné tyče. "Je ťažké pochopiť a opísať pocit, že už nie sme vo vlastnom dobe v bezpečí. Ako rodina to prekonáme a budeme silnejší než kedykoľvek predtým," povedal reprezentant Gabonu.



V priebehu augusta išlo už o druhú lúpež, ktorej obeťou sa stal hráč FC Barcelona. Pred dvomi týždňami lupiči vytrhli novej posile Robertovi Lewandowskému hodinky, keď prichádzal do tréningového centra. Medzi obeťami boli v minulosti v Španielsku aj Casemiro, Alvaro Morata, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba i Zinedine Zidane.