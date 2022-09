Aubameyang možno nastúpi za Chelsea už proti Záhrebu, naznačil Tuchel

Londýn 2. septembra (TASR) - Gabonský futbalista Pierre-Emerick Aubameyang možno absolvuje súťažný debut v drese FC Chelsea už v utorňajšom dueli Ligy majstrov na pôde Dinama Záhreb. Naznačil to tréner Londýnčanov Thomas Tuchel.



Aubameyang podpísal s Chelsea dvojročný kontrakt. Minulý týždeň sa vlámali do jeho domu štyria zlodeji, ktorí ho ohrozovali strelnými zbraňami a železnými tyčami. Z incidentu vyviazol so zlomenou čeľusťou.



"Pierre-Emmerick má veľký hlad po futbale. Je veľmi ambiciózny a chce všetkým ukázať, prečo ho Chelsea angažovala. Napriek zraneniu čeľuste v uplynulých dňoch trénoval s mužstvom a proti Dinamu by mohol nastúpiť s ochrannou maskou," uviedol Tuchel na tlačovej konferencii deň pred úvodným vystúpením "The Blues" v prestížnej súťaži.