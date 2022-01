Aubameyang nenastúpil proti Ghane pre problémy so srdcom

Yaounde 14. januára (TASR) - Útočníkovi Pierrovi-Emerickovi Aubameyangovi z Gabonu diagnostikovali srdcové problémy a preto vynechal zápas proti Ghane na Africkom pohári národov. Tridsaťdvaročný útočník sa nedávno zotavil z koronavírusu.



Podľa agentúry AP našli u Aubameyanga problém pri lekárskej kontrole. Zdravotníci Africkej futbalovej konfederácie sa chceli ubezpečiť, že je po ochorení v poriadku a môže sa vrátiť do zápasového kolotoča. "Lekári nechceli riskovať a uviedli, že Aubameyang nie je schopný hrať proti Ghane," uviedla Gabonská futbalová federácia vo vyhlásení.



Aubameyang mal pozitívny nález minulý týždeň po prílete do Kamerunu musel ísť do do izolácie. Vynechal už prvý zápas Gabonu proti Komorám (1:0).