Aubameyang v EL zariadil bod pre Marseille v Amsterdame

Amsterdam 22. septembra (TASR) - Šesť gólov a množstvo ďalších príležitostí ponúkol atraktívny šláger B-skupiny Európskej ligy v Amsterdame. Domáci Ajax stratil dvojgólový náskok, remízu 3:3 pre Olympique Marseille napokon zariadil dvoma gólmi gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang.



V premiére na lavičke francúzskeho klubu tak dosiahol dočasný tréner Jacques Abardonado cennú remízu. V týždni nahradil vo funkcii Španiela Marcelina, ktorý po spore vedenia klubu s fanúšikmi predčasne odišiel. "Bol to naozaj bláznivý zápas. Museli sme doťahovať náskok súpera, ale podľa môjho názoru sme boli lepší," vyhlásil Abardonado, ktorého zverenci mali celkovo až 25 streleckých pokusov.



V kríze sa zmietajúci Ajax, ktorý vyhral v tejto sezóne iba dva zo siedmich zápasov a je dvanásty v holandskej lige, viedol už po dvadsiatich minútach 2:0. Hostia však ešte do prestávky vyrovnali, napriek hernej prevahe síce potom opäť inkasovali, no napokon im aspoň bod zachránil v 78. minúte Aubameyang. "Pokojne sa to dnes mohlo skončiť aj 6:6. Nechcem hovoriť o nejakej kríze, pretože som dnes videl skvelý zápas pred plným štadiónom," reagoval pre AFP bezprostredne po zápase Maurice Steijn, kormidelník Ajaxu.



V rovnakej skupine nevyšla premiéra na európskej scéne futbalistom Brightonu. S gréckym AEK Atény prehrali doma nečakane 2:3. Účastník Premier League dvakrát zmazal manko vďaka penaltám Brazílčana Joaoa Pedra, no na presný zásah argentínskeho útočníka Ezequiela Ponceho z 84. minúty už odpoveď nenašiel.



"Je pre mňa náročné akceptovať túto prehru. Nemôžem byť šťastný, keď vyhráme na Old Trafforde a teraz napriek dobrému výkonu vyjdeme naprázdno. Hráči AEK ukázali, že majú z takýchto zápasov viac skúseností ako my," povedal tréner Brightonu Roberto De Zerbi. Jeho zverenci sa v "béčku" najbližšie predstavia v Marseille, AEK privíta doma Ajax.