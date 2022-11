Aube-Kubel dostal v NHL za nebezpečný zákrok dištanc na tri zápasy

New York 13. novembra (TASR) - Útočník Nicolas Aube-Kubel z Washingtonu Capitals si v zámorskej hokejovej NHL nezahrá tri zápasy. Dištanc dostal za nedovolený zákrok do oblasti hlavy obrancu Tampy Bay Cala Footea.



Aube-Kubel si za tento faul v piatkovom dueli s Tampou (5:1) vyslúžil trest do konca zápasu, okrem zastavenia činnosti príde aj o viac ako 16-tisíc dolárov. Nútene bude pauzovať v stretnutiach na ľade Tampy, Floridy a St. Louis.



Foote sa už po inkasovanom údere na ľad nevrátil, duel po zblokovaní streleckých pokusov Alexandra Ovečkina nedohrali ani ďalší dvaja obrancovia Tampy Erik Černák a Michail Sergačjov. Informovala agentúra AP.