Audi odhalilo monopost pre debutovú sezónu vo Formule 1
Audi absolvuje premiéru na Veľkej cene Austrálie s vozidlom, ktorý bude poháňať ich vlastná, vôbec prvá pohonná jednotka Audi v F1.
Autor TASR
Berlín 20. januára (TASR) - Audi v utorok na slávnostnom podujatí v Berlíne odhalilo svoj monopost pre debutovú sezónu vo Formule 1. Nemecký výrobca automobilov vstupuje do prestížneho seriálu ako továrenský tím po odkúpení švajčiarskej stajne Sauber.
Audi absolvuje premiéru na Veľkej cene Austrálie s vozidlom, ktorý bude poháňať ich vlastná, vôbec prvá pohonná jednotka Audi v F1. Model monopostu R26 má výrazné lakovanie v odtieňoch kombinácie titánu s karbónom a lávovej červenej farby, ktoré prvýkrát naznačili už v novembri minulého roka v Mníchove. „Dnes nejde len o predstavenie monopostu, ale o verejné vyhlásenie novej éry pre Audi. Formula 1 je najnáročnejšou scénou motoršportu na svete a my sme tu nielen preto, aby sme súťažili, ale zároveň definovali budúcnosť,“ citovala agentúra DPA generálneho riaditeľa Audi Gernota Döllnera.
Jazdeckú zostavu budú tvoriť Nemec Nico Hülkenberg a Brazílčan Gabriel Bortoleto. Dvojica spolu pretekala v predošlom ročníku vo farbách vtedajšieho tímu Kick Sauber. „Sme skutočný továrenský tím s jasnou dlhodobou víziou podporenou obrovskými zdrojmi a špičkovým ´know-how´. Pre jazdca je možnosť byť pri Audi na úplnom začiatku tejto cesty mimoriadne vzrušujúca,“ uviedol 38-ročný Hülkenberg. Sezóna sa začne 8. marca v Austrálii, predtým sa vo februári uskutočnia v Bahrajne oficiálne predsezónne testy.
