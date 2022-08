Auger-Aliassime postúpil do 2. kola US Open

muži - dvojhra - 1. kolo:

Jordan Thompson (Austr.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4

Cristian Garin (Čile) - Jiří Lehečka (ČR) 3:6, 7:6 (3), 7:5, 6:1

Alexander Bublik (Kaz.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 6:4, 6:4

Jack Draper (V. Brit.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:3, 6:3

Botic Van de Zandschulp (Hol.-21) - Tomáš Macháč (ČR) 3:6, 7:6 (3), 6:1, 3:6, 7:5

Felix Auger-Aliassime (Kan.-6) - Alexander Ritschard (Švajč.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) - Dominic Thiem (Rak.) 7:5, 6:1, 5:7, 6:3

Nuno Borges (Portug.) - Ben Shelton (USA) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (5), 6:7 (8), 6:3



New York 30. augusta (TASR) - Kanadský tenista Felix-Auger Aliassime postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako nasadená šestka zdolal na úvod Švajčiara Alexandra Ritscharda 6:3, 6:4, 3:6, 6:3. V jednom zo šlágrov úvodného dňa zvíťazil dvanásty nasadený Španiel Pablo Carreno-Busta nad šampiónom z roku 2020 Rakúšanom Dominicom Thiemom 7:5, 6:1, 5:7, 6:3. Austrálčan Jordan Thompson otočil zápas s Talianom Lorenzom Sonegom z 0:2 na sety a zvíťazil 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4.