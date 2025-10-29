Auger-Aliassime postúpil do 3. kola v Paríži



dvojhra - 2. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-3) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:7 (5), 6:1, 7:5, Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Alexandre Müller (Fr.) 5:7 7:6 (5), 7:6 (4), Daniil Medvedev (Rus.-11) - Grigor Dimitrov (Bulh.) bez boja, Francisco Cerundolo (Arg.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:5, 1:6, 7:6 (4), Daniel Altmaier (Nem.) - Casper Ruud (Nór.-8) 6:3, 7:5, Valentin Vacherot (Monako) - Arthur Rinderknech (Fr.) 6:7 (9), 6:3, 6:4

Paríž 29. októbra (TASR) - Nemecký tenista Daniel Altmaier postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V stredajšom zápase vyradil ôsmeho nasadeného Caspera Ruuda z Nórska v dvoch setoch 6:3, 7:5. V ďalšej fáze ho čaká Felix Auger-Aliassime, Kanaďan zdolal Francúza Alexandrea Müllera 5:7 7:6 a 7:6.