Auger-Aliassime vo finále turnaja ATP v Bruseli zdolal Lehečku

Na archívnej snímke kanadský tenista Felix Auger-Aliassime. Foto: TASR/AP

Auger-Aliassime dostihol Miloša Raoniča na čele historickej tabuľky najúspešnejších Kanaďanov v Open ere.

Autor TASR
Brusel 19. októbra (TASR) - Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime získal titul na turnaji ATP 250 v Bruseli. V nedeľnom finále zvíťazil ako dvojka podujatia nad tretím nasadeným Čechom Jiřím Lehečkom 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2. Duel trval 2 hodiny a 34 minút.

Auger-Aliassime dostihol Miloša Raoniča na čele historickej tabuľky najúspešnejších Kanaďanov v Open ere. Obaja majú na konte osem turnajových prvenstiev. Zároveň si výrazne zlepšil vyhliadky na účasť na Turnaji majstrov v Turíne. Posunul sa v rebríčku na 9. priečku o 330 bodov za Taliana Lorenza Musettiho. „Obaja sme podali veľmi sústredený výkon. Prvé dva sety, to bol tenis najvyššej úrovne. Zápas sa mohol vyvíjať všelijako a našťastie to bol v môj prospech. Som veľmi rád,“ povedal po finále Auger-Aliassime.



dvojhra - finále:

Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) - Jiří Lehečka (ČR-3) 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2
