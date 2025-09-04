Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obhajca Sinner zdolal Musettiho a postúpil do semifinále US Open

Taliansky tenista Jannik Sinner vo štvrťfinále US Open 2025. Foto: TASR/AP

V boji o postup do finále ho čaká dvadsaťpäťka pavúka Felix Auger-Aliassime z Kanady.

Autor TASR
Autor TASR 
New York 4. septembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner skompletizoval kvarteto semifinalistov na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu si vo štvrťfinále hladko poradil s krajanom Lorenzom Musettim v troch setoch 6:1, 6:4 a 6:2. V boji o postup do finále ho čaká dvadsaťpäťka pavúka Felix Auger-Aliassime z Kanady.

„Bol to z mojej strany skvelý výkon. Veľmi solídny, ťažil som najmä z veľmi dobrého začiatku,“ povedal Sinner po postupe do svojho piateho grandslamového semifinále za sebou. V tomto roku už získal tituly na Australian Open a vo Wimbledone, na Roland Garros prehral vo finále s Carlosom Alcarazom. Proti Musettimu nestratil ani raz svoje podanie, odvrátil všetkých sedem brejkbalov súpera. Duel trval iba dve hodiny, prvýkrát v histórii sa v grandslamovom mužskom štvrťfinále hral čisto taliansky zápas. Sinner vyhral všetkých 16 doterajších vzájomných stretnutí proti krajanom.

Auger-Aliassime má so Sinnerom pozitívnu bilanciu 2:1. „Každý hráč, ktorý je v semifinále grandslamového turnaja, môže povedať, že hrá momentálne svoj najlepší tenis,“ povedal Sinner o svojom najbližšom súperovi. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španiel Carlos Alcaraz a Novak Djokovič zo Srbska.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Jannik Sinner (Tal.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-10) 6:1, 6:4, 6:2

Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) - Alex de Minaur (Austr.-8) 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4)
