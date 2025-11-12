Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Auger-Aliassime zdolal Sheltona a pripísal si prvé víťazstvo

Turín 12. novembra (TASR) - Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime si pripísal prvé víťazstvo na prebiehajúcom turnaji majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej osmičky zdolal v stredu päťku podujatia Američana Bena Sheltona v troch setoch 4:6, 7:6 (7), 7:5 a v B-skupine má po dvoch stretnutiach bilanciu 1-1.

Shelton v prvom sete brejkol súpera vo štvrtej hre a ujal sa vedenia 3:1. Američan síce za stavu 5:3 rovnako prišiel o servis, ale reagoval okamžite rebrejkom a prvý set tak získal v pomere 6:4. O osude druhého rozhodol až tajbrejk, v ktorom síce Shelton dokázal zmazať manko 2:5, ale v koncovke bol úspešnejší Kanaďan. Auger-Aliassime napokon v dramatickom súboji otočil skóre, keď v rozhodujúcom sete brejkol súpera za stavu 6:5 zo svojho pohľadu. Premenil v poradí tretí mečbal. Shelton tak má na konte už dve prehry.

Vo večernom šlágri tejto skupiny sa stretnú domáci obhajca titulu Jannik Sinner a Alexander Zverev z Nemecka.



turnaj majstrov v Turíne

B-skupina (sk. Björna Borga):

Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) - Ben Shelton (USA-5) 4:6, 7:6 (7), 7:5
