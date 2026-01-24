< sekcia Šport
Augsburg otočil duel na Bayerne a pripravil mu prvú prehru v sezóne
Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte, keď hlavičkou po rohovom kope rozvlnil sieť japonský obranca Hiroki Itó a nič nenasvedčovalo tomu, že líder ligy bude mať v stretnutí problémy.
Autor TASR
Berlín 24. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zaznamenali v Bundeslige prvú prehru v sezóne. V sobotňajšom stretnutí 19. kola podľahli doma v súboji bavorských tímov Augsburgu 1:2, hoci po polčase viedli 1:0.
Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte, keď hlavičkou po rohovom kope rozvlnil sieť japonský obranca Hiroki Itó a nič nenasvedčovalo tomu, že líder ligy bude mať v stretnutí problémy. Lenže v 75. minúte vyšiel roh aj hosťom a brazílsky obranca Arthur Chaves vyrovnal. O víťazný gól sa postaral v 81. minúte francúzsky stredopoliar Han-Noah Massengo, ktorého v šestnástke po rýchlom prechode do útoku ideálne našiel Dimitrios Jannulis. V závere si Bayern vytvoril tlak, no Michael Olise trafil v piatej minúte nadstavenia iba brvno. Mníchovčania napriek prehre suverénne vedú o 11 bodov pred Dortmundom, ktorý má duel k dobru.
Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil v základnej zostave Wolfsburgu prvýkrát od 22. novembra 2025, no jeho tím prehral 1:3 v Mainzi, hoci viedol po polčase 1:0. Vavro odohral celé stretnutie. Wolfsburgu patrí v tabuľke 12. priečka.
Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte, keď hlavičkou po rohovom kope rozvlnil sieť japonský obranca Hiroki Itó a nič nenasvedčovalo tomu, že líder ligy bude mať v stretnutí problémy. Lenže v 75. minúte vyšiel roh aj hosťom a brazílsky obranca Arthur Chaves vyrovnal. O víťazný gól sa postaral v 81. minúte francúzsky stredopoliar Han-Noah Massengo, ktorého v šestnástke po rýchlom prechode do útoku ideálne našiel Dimitrios Jannulis. V závere si Bayern vytvoril tlak, no Michael Olise trafil v piatej minúte nadstavenia iba brvno. Mníchovčania napriek prehre suverénne vedú o 11 bodov pred Dortmundom, ktorý má duel k dobru.
Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil v základnej zostave Wolfsburgu prvýkrát od 22. novembra 2025, no jeho tím prehral 1:3 v Mainzi, hoci viedol po polčase 1:0. Vavro odohral celé stretnutie. Wolfsburgu patrí v tabuľke 12. priečka.
Bundesliga - 19. kolo:
Bayern Mníchov - FC Augsburg 1:2 (1:0)
Góly: 23. Itó - 75. Chaves, 81. Massengo
Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:3 (1:0)
Góly: 18. Kalimuendo - 52. Mörstedt, 60. Kabak, 65. Amenda (vlastný)
1. FC Heidenheim - RB Lipsko 0:3 (0:0)
Góly: 62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum
Bayer Leverkusen - Werder Brémy 1:0 (1:0)
Gól: 37. Lucas
FSV Mainz - VfL Wolfsburg 3:1 (0:1)
Góly: 68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri (z 11 m) - 3. Amoura
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý duel/
Bayern Mníchov - FC Augsburg 1:2 (1:0)
Góly: 23. Itó - 75. Chaves, 81. Massengo
Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:3 (1:0)
Góly: 18. Kalimuendo - 52. Mörstedt, 60. Kabak, 65. Amenda (vlastný)
1. FC Heidenheim - RB Lipsko 0:3 (0:0)
Góly: 62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum
Bayer Leverkusen - Werder Brémy 1:0 (1:0)
Gól: 37. Lucas
FSV Mainz - VfL Wolfsburg 3:1 (0:1)
Góly: 68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri (z 11 m) - 3. Amoura
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý duel/