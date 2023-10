Augsburg podpísal s trénerom Thorupom zmluvu do konca budúcej sezóny

Augsburg 15. októbra (TASR) - Dánsky tréner Jess Thorup sa dohodol na spolupráci s bundesligovým Augsburgom. Päťdesiattriročný kormidelník podpísal zmluvu do konca sezóny 2024/25 a na lavičke nahradil Nemca Enrica Maassena. S ním ukončil klub spoluprácu v pondelok.



Thorup bol vyše roka bez angažmánu, naposledy pôsobil v Kodani, ktorú priviedol k domácemu titulu a do hlavnej súťaže Ligy majstrov. "Teší nás, že sme získali profesionála ako je Jess. Zároveň je to človek, ktorý bol mnoho rokov hlavný tréner na najvyššej úrovni a má mnoho skúseností s reprezentačným a medzinárodným futbalom," citovala športového riaditeľa klubu Marinka Jurendica agentúra DPA. "Vo svojich predchádzajúcich pôsobiskách dokázal, že dokáže pracovať s hráčmi a priviesť tímy k úspechu," dodal Jurendic.



Augsbrug informoval o novom trénerovi počas reprezentačnej prestávky, mužstvo čaká najbližší zápas v nedeľu 22. októbra na pôde nováčika z Heidenheimu. Tímu patrí po siedmich zápasoch pätnáste miesto a z predošlých devätnástich súťažných duelov vyhral len dva.