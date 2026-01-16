< sekcia Šport
Augsburg remizoval s Unionom Berlín napriek početnej výhode 1:1
O vyrovnávajúci gól hostí sa postaral v nadstavení útočník Marin Ljubičič.
Autor TASR
Berlín 15. januára (TASR) - Futbalisti Augsburgu remizovali vo štvrtkovom zápase nemeckej Bundesligy s Unionom Berlín 1:1. O vyrovnávajúci gól hostí sa postaral v nadstavení útočník Marin Ljubičič. Jeho tím vybojoval bod napriek vylúčeniu obranca Derricka Kohna v 89. minúte a patrí mu deviate miesto, Augsburg figuruje na pätnástej priečke.
sumár - 17. kolo Bundesligy
FC Augsburg - Union Berlín 1:1 (1:0)
Gól: 45.+6. Claude-Maurice - 90.+2. Ljubičič. ČK: 89. Kohn (Union)
