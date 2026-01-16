Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Augsburg remizoval s Unionom Berlín napriek početnej výhode 1:1

Alexis Claude-Maurice (uprostred) z Augsburgu sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 17. kola nemeckej Bundesligy FC Augsburg - Union Berlín v Augsburgu 15. januára 2026. Foto: TASR/AP

O vyrovnávajúci gól hostí sa postaral v nadstavení útočník Marin Ljubičič.

Autor TASR
Berlín 15. januára (TASR) - Futbalisti Augsburgu remizovali vo štvrtkovom zápase nemeckej Bundesligy s Unionom Berlín 1:1. O vyrovnávajúci gól hostí sa postaral v nadstavení útočník Marin Ljubičič. Jeho tím vybojoval bod napriek vylúčeniu obranca Derricka Kohna v 89. minúte a patrí mu deviate miesto, Augsburg figuruje na pätnástej priečke.



sumár - 17. kolo Bundesligy

FC Augsburg - Union Berlín 1:1 (1:0)

Gól: 45.+6. Claude-Maurice - 90.+2. Ljubičič. ČK: 89. Kohn (Union)
