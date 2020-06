Augsburg zdolal Mainz 1:0 gólom z prvej minúty v 31. kole

Bundesliga - 31. kolo:



FSV Mainz 05 - FC Augsburg 0:1 (0:1)



Gól: 1. Niederlechner



Berlín 14. júna (TASR) - Futbalisti Augsburgu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola nemeckej bundesligy na pôde Mainzu tesne 1:0 a posunuli sa na 13. miesto tabuľky.Duel dvoch zostupom ohrozených tímov rozhodol Florian Niederlechner už v prvej minúte. Dvadsaťdeväťročný útočník si nabehol za obranu na vysokú loptu a akrobatickým spôsobom ju aj so šťastím poslal do siete. Pre Augsburg to je deviate víťazstvo v sezóne, na konte má 35 bodov a v tabuľke predbehol Union Berlín. Mainz má o štyri body menej a figuruje na 15. priečke.Domáci okrem prehry prišli aj o nigérijského krídelníka Taiwa Awoniyiho, ktorý utrpel v prvom polčase vážne zranenie hlavy a musel ísť do nemocnice.