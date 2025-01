Augusta po výhre Česka nad Kanadou na MS20: Chcel som robiť kotrmelce

Ottawa 3. januára (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov majú za sebou rozprávkový večer. Na juniorských MS sa opäť prebojovali medzi najlepšiu štvoricu, keď vo štvrťfinále znovu zdolali domácich Kanaďanov 4:3. V rovnakej fáze vyradili "javorový list" aj na vlaňajšom šampionáte, kde tiež rozhodli o triumfe v záverečnej minúte.



Obhajcovia bronzu sa stali novým postrachom Kanady, ktorá dosiaľ nikdy na turnaji neprehrala v dvoch štvrťfinále za sebou. Vlaňajšie víťazstvo 3:2 zariadil 11 sekúnd pred koncom tretej tretiny Jakub Štancl, tentokrát sa víťazným gólom blysol Adam Jecho 40 sekúnd pred klaksónom. "Do šatne posielam obrovské ďakujem. Hráči to zvládli, odmakali celých šesťdesiat minút. Od fantastického gólmana po každého jedného hráča v poli. Bojovali na hranici sebaobetovania. Hneď som im hovoril, že som na nich hrdý a že vyhrali obrovský zápas. A že by som chcel robiť kotrmelce, ale nebudem, pretože to najťažšie máme naďalej pred sebou," tešil sa po dueli tréner tímu Patrik Augusta.



Český kouč však triumfy porovnávať nechcel. "Obe víťazstvá majú svoje kúzlo. Ale na rovinu, zdolať Kanadu v Kanade na takom veľkom pódiu, to sa určite cení. Pre chlapcov je to smerom do kariéry skvelé. Na toto nikdy nezabudnú," dodal pre portál sport.cz. Česká dvadsiatka postúpila do semifinále štvrtýkrát v sérii. "V tejto chvíli to neznamená nič, len to, že budeme hrať až do konca. S tým sme sem išli, teraz nás čakajú ťažší a ťažší súperi. Zase by som výhru nepreceňoval," pokračoval Augusta.



Hrdina zápasu Jecho sa presadil po prihrávke Adama Jiříčka v presilovej hre. "Všetkých zmrazil a krásne mi to posunul. Už som to mal pred sebou otvorené a našťastie to tam padlo. Neuveriteľný zážitok, mal som tep cez dvesto. Zdolať ich dvakrát po sebe na takomto turnaji je obrovský úspech," povedal 18-ročný útočník. Česi vstúpili do turnaja hladkým víťazstvom nad Švajčiarskom 5:1, potom deklasovali Kazachstan 14:2, zdolali Slovensko 4:2 a dosiaľ jediného premožiteľa našli v záverečnom súboji B-skupiny so Švédskom (2:4). V semifinále si zmerajú sily s USA, ďalšiu dvojicu tvoria Švédsko a Fínsko, ktoré druhý rok za sebou vyradilo slovenských reprezentantov.