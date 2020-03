Augustový európsky šampionát v Paríži je ohrozený

Paríž 25. marca (TASR) - Augustové majstrovstvá Európy v atletike v Paríži sú ohrozené. Európska atletika (EA) v súvislosti s pandémiou koronavírusu požiadala oganizátorov, aby vypracovali štúdiu uskutočniteľnosti podujatia v pôvodnom termíne 25. až 30. augusta a možnosti jeho prípadného odloženia.



"Je zrejmé, že v súčasnosti zažívame bezprecedentné obdobie, v ktorom musíme byť flexibilní, otvorení a realistickí," uviedol dočasný šef EA Dobromir Karamarinov podľa agentúry AFP.



Rada Európskej atletiky na svojom zasadnutí rozhodla, že III. majstrovstvá Európy do 18 rokov naplánované na 16. až 19. júla v talianskom Rieti sa neuskutočnia a hľadá sa pre ne vhodný termín. EA definitívne a bez náhrady zrušila Európsky pohár vo vrhoch, ktorý sa mal konať 21. a 22. marca 2020 v portugalskej Leirii, neuskutočnia sa 4. júla ani ME v behu do vrchu v Cinfaese v Portugalsku. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského atletického zväzu.



Svetová atletika (WA) odložila juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa mali uskutočniť 7. až 12. júla v kenskom Nairobi. O novom termíne podujatia by mali organizátori MSJ informovať v nasledujúcich týždňoch podľa vývoja situácie vo svete, uviedol portál atletika.sk.