Austrálčan Ewan predĺžil zmluvu s tímom Lotto Soudal do roku 2024

Paríž 3. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Caleb Ewan predĺžil zmluvu s tímom Lotto Soudal do roku 2024.



"V Lotte sa cítim ako doma. Je to tím, ktorý reprezentujem s hrdosťou a spoločne sme dosiahli niekoľko úžasných výsledkov. Máme pred sebou ďalšie vzrušujúce okamihy," cituje agentúra AFP slová Ewana.



Dvadsaťsedemročný šprintér vyhral na Tour de France päť etáp, v roku 2021 sa však musel s podujatím predčasne rozlúčiť po páde v cieľovej rovinke 3. etapy. Ewanovi, ktorý skončil so zlomenou kľúčnou kosťou, sa nedokázal vyhnúť slovenský jazdec Peter Sagan. Zranenia neumožnili trojnásobnému majstrovi sveta a novej posile francúzskej stajne TotalEnergies Tour dokončiť a koniec ohlásil pred štartom 12. etapy.



Jedným z pomocníkov Austrálčana sa stane Rüdiger Selig, ktorý prichádza z tímu Bora-Hansgrohe. "Podľa mňa je Caleb Ewan najrýchlejší šprintér sveta. Som šťastný, že tím a Caleb vo mňa veria," prezradil nemecký jazdec.