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Futbalový reprezentant mal údajne pozitívny výsledok testu na kokaín
Pri prvej kontrole absolvoval 22-ročný ofenzívny stredopoliar dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom a dostal pokutu. O dve hodiny neskôr ho polícia zastavila opäť.
Autor TASR
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Sydney 24. júla (TASR) – Austrálsky futbalový reprezentant Cristian Volpato mal podľa polície a mediálnych správ pozitívny výsledok testu na kokaín po tom, ako ho v piatok v Sydney zastavili za prekročenie rýchlosti.
Polícia štátu Nový Južný Wales vo vyhlásení podľa agentúry AFP uviedla, že 22-ročného muža, ktorého miestne médiá jednoznačne identifikovali ako Volpata, počas noci dvakrát prichytili pri prekročení povolenej rýchlosti. Pri prvej kontrole absolvoval 22-ročný ofenzívny stredopoliar talianskeho Sassuola dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom a dostal pokutu.
O dve hodiny neskôr ho polícia zastavila opäť. Tentoraz podstúpil test na prítomnosť drog, ktorý podľa polície ukázal pozitívny výsledok na kokaín. Druhú vzorku poslali na ďalšiu analýzu. „Jeho medzinárodný vodičský preukaz bol suspendovaný na šesť mesiacov, čím prišiel o oprávnenie viesť motorové vozidlá v štáte Nový Južný Wales,“ uviedla polícia.
Volpato nastúpil za austrálsku reprezentáciu v troch zápasoch na nedávnych majstrovstvách sveta po tom, ako krátko pred turnajom zmenil športovú príslušnosť z talianskej na austrálsku. Narodil sa a vyrastal v Sydney, neskôr sa presťahoval do Talianska a krajinu z Apeninského polostrova reprezentoval vo viacerých mládežníckych výberoch.
Tréner Tony Basha, ktorý Volpata pripravoval ešte pred jeho odchodom do Talianska a dodnes je jeho mentorom, pre denník Sydney Morning Herald uviedol, že ofenzívny stredopoliar poprel užitie kokaínu aj akejkoľvek inej nelegálnej látky. „Dôrazne tvrdil, že nič také neužil. Bol v šoku. A ja tiež, pretože ide o veľmi vážne obvinenie,“ povedal Basha.
Polícia štátu Nový Južný Wales vo vyhlásení podľa agentúry AFP uviedla, že 22-ročného muža, ktorého miestne médiá jednoznačne identifikovali ako Volpata, počas noci dvakrát prichytili pri prekročení povolenej rýchlosti. Pri prvej kontrole absolvoval 22-ročný ofenzívny stredopoliar talianskeho Sassuola dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom a dostal pokutu.
O dve hodiny neskôr ho polícia zastavila opäť. Tentoraz podstúpil test na prítomnosť drog, ktorý podľa polície ukázal pozitívny výsledok na kokaín. Druhú vzorku poslali na ďalšiu analýzu. „Jeho medzinárodný vodičský preukaz bol suspendovaný na šesť mesiacov, čím prišiel o oprávnenie viesť motorové vozidlá v štáte Nový Južný Wales,“ uviedla polícia.
Volpato nastúpil za austrálsku reprezentáciu v troch zápasoch na nedávnych majstrovstvách sveta po tom, ako krátko pred turnajom zmenil športovú príslušnosť z talianskej na austrálsku. Narodil sa a vyrastal v Sydney, neskôr sa presťahoval do Talianska a krajinu z Apeninského polostrova reprezentoval vo viacerých mládežníckych výberoch.
Tréner Tony Basha, ktorý Volpata pripravoval ešte pred jeho odchodom do Talianska a dodnes je jeho mentorom, pre denník Sydney Morning Herald uviedol, že ofenzívny stredopoliar poprel užitie kokaínu aj akejkoľvek inej nelegálnej látky. „Dôrazne tvrdil, že nič také neužil. Bol v šoku. A ja tiež, pretože ide o veľmi vážne obvinenie,“ povedal Basha.