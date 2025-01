Austrálčan Welsford opäť vyhral úvodnú etapu Tour Down Under

Tour Down Under v Austrálii - 1. etapa (Prospect - Gumeracha, 150,7 km):



1. Sam Welsford (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:26:38 h, 2. Matthew Brennan (V.Brit./Visma-Lease a Bike), 3. Matthew Walls (V.Brit./Groupama-FDJ), 4. Tim Torn Teutenberg (Nem./Lidl-Trek), 5. Ben Swift (V.Brit./INEOS Grenadiers), 6. Simon Dehairs (Belg./Alpecin-Deceuninck), 7. Corbin Strong (N.Zél./Israel-Premier Tech), 8. Rui Oliveira (Portug./SAE Team Emirates), 9. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious), 10. Jacopo Mosca (Tal./Lidl-Trek) všetci rovnaký čas



Celkové poradie (po 1 zo 6 etáp):



1. Welsford 3:26:28 h, Brennan +4 s, 3. Zac Marriage (Austr.) +5, 4. Walls +6, 5. Bastien Tronchon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) +7, 6. Fergus Browning (Austr.) rovnaký čas



Gumeracha 21. januára (TASR) - Domáci Austrálčan Sam Welsford z tímu Bora-Hansgrohe zvíťazil v utorkovej 1. etape cyklistických pretekov Tour Down Under. V tesnom záverečnom špurte úvodnej 150,7 km dlhej etapy z Prospectu do Gumerachy triumfoval pred Britmi Matthewom Brennanom (Visma-Lease a Bike) a Matthewom Wallsom (Groupama-FDJ).Welsford vlani ovládol tri etapy úvodného podujatia sezóny World Tour, no z celkového víťazstva sa napokon tešil Stephen Williams z Veľkej Británie. "Päťdesiat metrov pred cieľom ma pálili nohy. Bol som taký zmorený, že som v cieli nedokázal zdvihnúť druhú ruku. Pre tím je to prvé víťazstvo na World Tour a nemôžem byť šťastnejší," uviedol 29-ročný pretekár podľa AFP. Obhajca celkového triumfu Williams (Israel-Premier Tech) sa umiestnil na 23. priečke.