Austrálčan Woods získal zlato v disciplíne moguls

Austrálski reprezentanti v akrobatickom lyžovaní Matt Graham a Cooper Woods sa tešia po tom, ako Woods vyhral zlatú medailu na finále v disciplíne mogulus na zimných olympijských hrách v Livigne 12. februára 2026. Foto: TASR/AP

Woods mal vo výsledku rovnaký počet bodov ako Kingsbury.

Livigno 12. februára (TASR) - Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls. Vo štvrtkovom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil so ziskom 83,71 bodu pred Kanaďanom Mikaelom Kingsburym, bronz si vybojoval Ikuma Horišima z Japonska.

Woods mal vo výsledku rovnaký počet bodov ako Kingsbury. V prospech Austrálčana hral lepší výsledok v technike jazdy, vďaka čomu získal svoju vôbec prvú medailu na ZOH. Tridsaťtriročný Kanaďan pridal na svoje konto štvrtý cenný kov z olympiád. V roku 2014 získal striebro v Soči, o štyri roky neskôr dosiahol na najvyšší stupienok v Pjongčangu a naposledy v Pekingu bral rovnako ako teraz striebro. Na hrách v Číne podľahol Švédovi Walterovi Wallbergovi, ktorý skončil v Livingu na 4. mieste.



ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie

muži - moguls - finále:

1. Cooper Woods (Aus.) 83,71 b., 2. Mikael Kingsbury (Kan.) 83,71, 3. Ikuma Horišima (Jap.) 83,44, 4. Walter Wallberg (Švéd.) 82,40, 5. Matt Graham (Aus.) 80,88, 6. Julien Viel (Kan.) 79,78, 7. Nick Page (USA) 75,00, 8. Jackson Harvey (Aus.) 74,93

1. finálové kolo: 9. Thibaud Mouille 79,35, 10. Benjamin Cavet (obaja Fr.) 78,84
.

