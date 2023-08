Austrálčania chcú organizovať MS v roku 2034

Sydney 4. augusta (TASR) - Austrália má záujem o organizáciu majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2034. V piatok to uviedla Austrálska futbalová federácia (FFA).



V krajine v týchto dňoch prebieha svetový šampionát futbalistiek a Austrálčania chcú využiť skúsenosti s organizovaním tejto akcie. "Vidíme to práve teraz, že MS futbalistiek majú veľký úspech a vnímame to ako odrazový mostík k uchádzaniu sa o ďalší vrcholný turnaj. Chceli by sme privítať aj MS klubov v roku 2029," uviedol generálny riaditeľ FFA James Johnson.



Johnson spomenul ako príklad Kanadu, ktorá v roku 2015 hostila ženský šampionát a teraz bude organizovať MS 2026 spolu s USA a Mexikom. "Austrália bude jedného dňa nepochybne hostiť majstrovstvá sveta. Ale teraz je ideálna možnosť. Vidíme to aj na prípade Kanady."