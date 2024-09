Austrálčania Purcell s Thompsonom získali titul vo štvorhre

muži - štvorhra - finále:



Max Purcell, Jordan Thompson (Austr.-7) - Kevin Krawietz, Tim Pütz (Nem.-10) 6:4, 7:6 (4)

New York 7. septembra (TASR) - Austrálski tenisti Max Purcell a Jordan Thompson triumfovali v mužskej štvorhre na grandslamovom US Open. Turnajové sedmičky zdolali v sobotnom finále desiaty nasadený nemecký pár Kevin Krawietz, Tim Pütz v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).Pre Purcella je to druhý grandslamový titul, v roku 2022 vyhral Wimbledon po boku krajana Matthewa Ebdena. Krawietz s Pützom figurujú v daviscupovej nominácii Nemecka, ktoré bude v utorok prvým súperom Slovenska v skupinovej fáze finálového turnaja DC v čínskom Ču-chaji.