Sobota 2. máj 2026
Austrálčania zlatí na MS miešaných dvojíc, vo finále zdolali Švédsko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bronz patrí Kanaďanom, ktorí v zápase o tretie miesto zvíťazili nad Talianmi 11:3.

Autor TASR
Ženeva 2. mája (TASR) - Austrálski reprezentanti v curlingu získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta miešaných dvojíc. Tahli Gillová a Dean Hewitt zdolali v sobotňajšom finále v Ženeve švédske duo Therese Westmanová, Robin Ahlberg 8:4. Austrálčania vybojovali svoje historicky prvé zlato a celkovo druhý cenný kov na MS mix dvojíc. Bronz patrí Kanaďanom, ktorí v zápase o tretie miesto zvíťazili nad Talianmi 11:3.

curling - MS miešaných dvojíc

zápas o bronz:

Taliansko - Kanada 3:11

finále:

Austrália - Švédsko 8:4

