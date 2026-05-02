Austrálčania zlatí na MS miešaných dvojíc, vo finále zdolali Švédsko
Bronz patrí Kanaďanom, ktorí v zápase o tretie miesto zvíťazili nad Talianmi 11:3.
Autor TASR
Ženeva 2. mája (TASR) - Austrálski reprezentanti v curlingu získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta miešaných dvojíc. Tahli Gillová a Dean Hewitt zdolali v sobotňajšom finále v Ženeve švédske duo Therese Westmanová, Robin Ahlberg 8:4. Austrálčania vybojovali svoje historicky prvé zlato a celkovo druhý cenný kov na MS mix dvojíc. Bronz patrí Kanaďanom, ktorí v zápase o tretie miesto zvíťazili nad Talianmi 11:3.
curling - MS miešaných dvojíc
zápas o bronz:
Taliansko - Kanada 3:11
finále:
Austrália - Švédsko 8:4
