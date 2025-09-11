Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrálčanka Foxová sa odhlásila z MS vo vodnom slalome v Penrithe

Na snímke Jessica Foxová. Foto: TASR/AP

Foxová vynechala aj záverečné podujatia Svetového pohára v Európe.

Autor TASR
Sydney 11. septembra (TASR) - Austrálska vodna slalomárka Jessica Foxová sa odhlásila z MS v Penrithe (29. septembra - 4. októbra). Trojnásobná olympijská šampiónka sa totiž nestihla zotaviť po operácii, pri ktorej jej z obličiek odstránili nádor.

Foxová vynechala aj záverečné podujatia Svetového pohára v Európe. „Po 15 rokoch nebudem štartovať na MS. Som úplne zdevastovaná, pretože tohtoročný svetový šampionát sa uskutoční v Austrálii na mojej domácej trati," citovala AFP slová Foxovej, ktorá má na konte 14 zlatých medailí z MS, z toho 10 z individuálnych disciplín.
