McCardelová ako historicky prvá zdolala Lamanšský prieliv 44-krát

Londýn 13. októbra (TASR) - Austrálska vytrvalostná plavkyňa Chloe McCardelová sa v stredu po preplávaní Lamanšského prielivu stala prvým človekom v dejinách, ktorý túto námornú cestu medzi Britániou a Francúzskom zdolal 44-krát. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Táto tridsaťšesťročná plavkyňa v stredu dosiahla francúzske pobrežie po desiatich hodinách plávania z britského grófstva Kent.



Vzdialenosť z britského prístavu Dover v tomto grófstve do Calais na severe Francúzska je približne 34 kilometrov, napísal na svojej webovej stránke denník The Sydney Morning Herald.



McCardelová minulý rok prekonala mužský svetový rekord Brita Kevina Murphyho, ktorý tento prieliv preplával 36-krát. V stredu (13. septembra) predbehla aj britskú vytrvalostnú plavkyňu Alison Streeterovú, ktorá ho prekonala 43-krát.



Dosiahnuť túto métu jej trvalo 12 rokov a vo vode počas toho strávila viac ako 450 hodín.



"Mala som veľkú podporu od ľudí v Spojenom kráľovstve a v Austrálii, ktorá mi počas týchto posledných 12 rokov pomohla," povedala. Plavkyňa pred svojím záverečným pokusom trpela dýchacími ťažkosťami a mala infekciu v oblasti hrudného koša, pripomína The Guardian.



McCardelová sa naučila plávať vo veku 11 rokov a neskôr sa začala venovať vytrvalostnému plávaniu. Na svojom konte má aj niekoľko výkonov, počas ktorých Lamanšský prieliv preplávala oboma smermi a v roku 2015 ho preplávala trikrát za sebou bez prestávky, čo jej trvalo takmer 37 hodín.



"Preplávate cez prieliv, postavíte sa na francúzsku pevninu a idete naspäť," povedala v súvislosti s týmto výkonom. Jej prvé dva pokusy o trojnásobné preplávanie sa nevydarili, no tretí úspešne dokončila.



V roku 2021 prekonala rekord v odplávaní najdlhšej vzdialenosti v oceáne bez pomôcok v dĺžke 124,4 kilometra.



McCardelová podľa The Guardian verí, že jej výkon v oblasti vytrvalosti, zručnosti a pevnej vôle inspiruje aj ďalšie ženy. Táto plavkyňa otvorene hovorí o domácom násilí, ktoré sama prežila. Plávanie jej podľa jej slov pomohlo so zotavením sa z posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD).



Oficiálne pokusy o preplávanie prielivu má na starosti britská asociácia Channel Swimming Association (CSA). Plavci musia podľa The Guardian pri svojich pokusoch dodržiavať presné pravidlá.



McCardelová podľa svojich slov počas svojich výkonov využívala vizualizáciu, či podrobné predstavy o tom, ako to bude vyzerať v cieli. Pomáhali jej odviesť pozornosť od náročnej fyzickej aktivity.