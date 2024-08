Austrálčanka Noemie Foxová zlatá v kajak krose

vodný slalom - kajak kros ženy



finále: 1. Noemie Foxová (Austr.), 2. Angele Hugová (Fr.), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.), 4. Elena Liliková (Nem.)



malé finále: 5. Luuka Jonesová (N. Zél.), 6. Alena Marxová (Švajč.), 7. Carole Diana Bouzidiová (Alž.), 8. Ana Satilová (Braz.)

Vaires-sur-Marne 5. augusta (TASR) - Austrálska vodná slalomárka Noemie Foxová získala na OH v Paríži zlatú medailu v kajak krose. Vo finále skončila prvá pred domácou Francúzkou Angele Hugovou, bronz si vybojovala Kimberley Woodsová z Veľkej Británie.Noemie Foxová je mladšia sestra trojnásobnej olympijskej šampiónky vo vodnom slalome Jesscy Foxovej. Vo finále triumfovala suverénne a je to pre ňu prvý cenný kov z OH. Štvrtú Nemku Elenu Lilikovú odsunula mimo pódium chyba na jednej z bránok.V kajak krose štartovali aj dve slovenské reprezentantky. Eliška Mintálová postúpila z 1. kola do eliminácie, ale na štvrťfinále už nedosiahla, Zuzana Paňková sa neprebojovala ďalej z prvého kola a ani z opravných jázd.