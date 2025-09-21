< sekcia Šport
Austrálčanka Olyslagersová získala zlato vo výške
Dvadsaťosemročná Austrálčanka sa dočkala prvého zlata z podujatia najvyššieho rangu, na konte mala už dva tituly halovej majsterky sveta.
Autor TASR
Tokio 21. septembra (TASR) - Víťazkou súťaže výškarok sa na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu stala Austrálčanka Nicola Olyslagersová. V pretekoch, ktoré museli pre silný dážď i prerušiť, skočila 200 cm na prvý pokus.
Dvadsaťosemročná Austrálčanka sa dočkala prvého zlata z podujatia najvyššieho rangu, na konte mala už dva tituly halovej majsterky sveta, dve striebra z olympiád a bronz z predchádzajúcich MS v Budapešti. Na druhej priečke skončila prekvapujúco Poľka Maria Žodziková, ktorá prekonala 200 cm na tretí pokus a zlepšila si osobný rekord. Iba s bronzom sa musela zmieriť svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, bronz získala aj Srbka Angelina Topičová, obe skočili 197 na prvý pokus.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
výška: 1. Nicola Olyslagersová (Austr.) 200 cm, 2. Maria Žodziková (Poľ.) 200, 3. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 197 a Angelina Topičová (Srb.) 197, 5. Eleanor Pattersonová (Austr.) 197, 6. Julia Levčenková (Ukr.) 197, 7. Morgan Lakeová (V. Brit.) 193 a Christina Honselová (Nem.) 193, 9. Elena Kuličenková (Cyp.) 193, 10. Merel Maesová (Belg.) 193
