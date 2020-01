Austrália a Bulharsko na ATP Cupe opäť víťazne, Rusko zdolalo USA

ATP Cup



Sydney



C-skupina:



Bulharsko - Moldavsko 2:1



Dimitar Kuzmanov - Alexander Cozbinov 6:1, 7:5



Grigor Dimitrov - Radu Albot 6:2, 6:3



Grigor Dimitrov, Alexandar Lazarov - Radu Albot, Alexander Cozbinov 4:6, 6:7 (4)







Belgicko - Veľká Británia 1:2



Steve Darcis - Cameron Norrie 6:2, 6:4



David Goffin - Daniel Evans 4:6, 4:6



Sander Gille, Joran Vliegen - Jamie Murray, Joe Salisbury 3:6, 6:7 (7)







Perth



D-skupina:



Taliansko - Nórsko 2:1



Stefano Travaglia - Viktor Durasovic 6:1, 6:1



Fabio Fognini - Casper Ruud 2:6, 2:6



Simone Bolelli, Fabio Fognini - Viktor Durasovic, Casper Ruud 6:3, 7:6 (3)







Rusko - USA 2:1



Karen Chačanov - Taylor Fritz 3:6, 7:5, 6:1



Daniil Medvedev - John Isner 6:3, 6:1



Chačanov, Medvedev - Austin Krajicek, Rajeev Ram 3:6, 4:6







Brisbane



F-skupina:



Kanada - Austrália 0:3



Felix Auger-Aliassime - John Millman 4:6, 2:6



Denis Shapovalov - Alex De Minaur 7:6 (6), 4:6, 2:6



Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov - Chris Guccione, John Peers 6:3, 6:7 (3), 8:10







Nemecko - Grécko 2:1



Jan-Lennard Struff - Michail Pervolarakis 6:4, 6:1



Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas 1:6, 4:6



Kevin Krawietz, Andreas Mies - Michail Pervolarakis, Stefanos Tsitsipas 3:6, 6:3, 17:15

Sydney/Brisbane/Perth 5. januára (TASR) - Bulharskí tenisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na premiérovom turnaji tímov ATP Cup v Austrálii. V nedeľu v C-skupine si poradili s Moldavskom 2:1 a sú na čele skupiny.Stopercentná je aj domáca Austrália, ktorá v "efku" v Brisbane zdolala Kanadu hladko 3:0. V doterajšom priebehu podujatia nestratila ani zápas a v predstihu si zabezpečila prvenstvo v skupine znamenajúce postup do štvrťfinále. Nemci zdolali Grécko 2:1. Alexander Zverev prehral so Stefanosom Tsitsipasom hladko 4:6, 1:6, no v dramatickej rozhodujúcej štvorhre zvíťazili Kevin Krawietz s Andreasom Miesom nad párom Michail Pervolarakis, Tsitsipas 3:6, 6:3, 17:15. Rusi si poradili s tímom USA 2:1. Karen Chačanov zdolal Taylora Fritza 3:6, 7:5, 6:1. O rozhodujúci druhý bod sa postaral Dannil Medvedev, ktorý zvíťazil nad Johnom Isnerom suverénne 6:3, 6:1.Na podujatí proti sebe hrajú reprezentácie v skupinovom formáte, súťaž nahradila viacero turnajov, ktoré slúžili ako rozbeh pred grandslamovým Australian Open. Z každej zo šiestich štvorčlenných skupín postúpi prvý tím do štvrťfinále. Šesticu doplnia najlepšie dve krajiny na druhých priečkach.Premiérová edícia ATP Cupu odštartovala len šesť týždňov po tom, ako sa v Španielsku uskutočnil záverečný turnaj Davisovho pohára v novom šate. Na ňom proti sebe taktiež hrajú reprezentácie v skupinovom formáte.