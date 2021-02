Austrália a Katar sa nezúčastnia na turnaji Copa America

Luque 23. februára (TASR) - Futbalové reprezentácie Kataru a Austrálie sa nezúčastnia na nasledujúcom turnaji Copa America. Dôvodom je termínová kolízia. V utorok to uviedla juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL).



Niektoré národné tímy už prejavili záujem nahradiť obe krajiny. Turnaj sa uskutoční od 11. júna do 10. júla. "Austrália a Katar majú problémy s termínom, ale už sme zaznamenali záujem zo strany ostatných národných tímov hrať namiesto nich. Chceli by sme mať na turnaji 12 tímov," uviedol agentúru AP hovorca CONMEBOL-u Ariel Ramirez.



Austrália bude hrať v tom čase kvalifikáciu MS, ktorá sa oneskorila kvôli pandémii koronavírusu. Katar zasa bude hrať kvalifikáciu o Ázijský pohár. Katarská futbalová asociácia v utorok potvrdila, že sa nezúčastní na Copa America. Turnaj, ktorý sa mal pôvodne odohrať minulý rok, bude hostiť Argentína a Kolumbia. Austrália bola súčasťou A-skupiny s Argentínou, Čile, Uruguajom, Paraguajom a Bolíviou, Katar bol v B-skupine s Kolumbiou, Ekvádorom, Venezuelou, Brazíliou a Peru.