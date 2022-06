Austrália bližšie k piatej účasti na MS za sebou, čaká ju Peru

Al-Rajján 8. júna (TASR) - Futbalisti Austrálie sú o krok bližšie k svojej piatej účasti na MS za sebou. V baráži ázijskej kvalifikácie zdolali v utorok Spojené arabské emiráty 2:1 a v interkontinentálnej baráži o miestenku na šampionát sa v pondelok na rovnakom mieste v katarskom Al-Rajjáne stretnú s Peru ako zástupcom Južnej Ameriky.



"Ak chceme postúpiť, musíme sa zlepšiť," varoval po stretnutí tréner Austrálie Graham Arnold. O víťazstve jeho tímu rozhodol až šesť minút pred koncom riadneho hracieho času gól stredopoliara Eintrachtu Frankfurt Ajdina Hrustiča. Bolo to tesné, súper hral dobre a nemali sme to vôbec ľahké. V príprave sme sa zamerali najmä na defenzívu, pretože sme dostávali v uplynulom období dosť gólov. Mohli sme premeniť aj viac šancí, ale hlavné je, že sme sa prebojovali ďalej."



Na 40-tisícovom štadióne Ahmada bin Aliho na predmestí Dauhy, kde sa odohrá sedem duelov svetového šampionátu, pomáhala divákom prekonať horúčavu počas zápasu klimatizácia. S vysokými teplotami si lepšie poradili Austrálčania. "Nemali sme inkasovať vyrovnávajúci gól, ale napokon sme to zvládli. Bojovali sme do konca a počkali si na rozhodujúcu šancu," povedal autor rozhodujúceho zásahu Hrustič.



SAE sa nedočkajú svojej druhej účasti na MS, medzi elitou debutovali v roku 1990. "V záverečnej štvrťhodine nám už chýbali sily," konštatoval pre AFP argentínsky tréner SAE Rodolfo Arruabarrena. Z Ázie sa na MS 2022 prebojovali už Katar ako organizátor, Irán, Kórejská republika, Japonsko a Saudská Arábia.