Djokovič podrobil kritike 14-dňovú karanténu pred Australian Open

Melbourne 16. februára (TASR) - Novak Djokovič podrobil kritike 14-dňovú karanténu pred grandslamovým turnajom Australian Open. Srbský tenista si myslí, že lepším riešením by boli "bubliny" ako v zámorskej basketbalovej NBA.



Djokovič je jedným z hráčov, ktorých v Melbourne trápia zdravotné problémy. Osemnásobný víťaz Australian Open utrpel v stretnutí 3. kola proti Američanovi Taylorovi Fritzovi svalové zranenie. Po zápase prezradil, že to bolo to najhoršie, s čím sa musel doteraz na grandslamovom turnaji vyrovnať.



"To, čo vidíme, nie je v poriadku. Nie je to niečo, na čo sme zvyknutí. Je zrejmé, že to súvisí s okolnosťami, v ktorých sme sa nachádzali. Myslím tým, že som prišiel na turnaj hneď po 14-15-dňovej karanténe," citovala slová 33-ročného Djokoviča agentúra AFP.



Pandémia skrátila minulú sezónu o päť mesiacov a aj v roku 2021 zostáva hlavným problémom športu. "Hovoril som s mnohými hráčmi a väčšina nechce pokračovať v sezóne, pokiaľ bude musieť pred turnajom do karantény. Nie je to dobré pre hráčov a ich pohodu," dodal líder svetového rebríčka ATP.