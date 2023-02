Austrália investuje 4,8 miliardy USD na športoviská pre hry v Brisbane

Brisbane 17. februára (TASR) - Austrália vynaloží na výstavbu a modernizáciu športovísk pre olympijské hry v Brisbane v roku 2032 spolu 4,8 miliardy amerických dolárov. Suma zahŕňa výstavbu novej arény s kapacitou 17.000 miest i rekonštrukciu populárneho multišportového štadióna Gabba.



Vláda štátu Queensland investuje do prestavby štadióna Gabba 1,8 miliardy dolárov a rozšíri počet miest o osemtisíc na 50.000. V Brisbane vyrastie aj nový krytý štadión s kapacitou 17.000 miest za 1,7 miliardy dolárov. Zaplatiť ho má federálna vláda a jeho súčasťou bude bazén, ktorý bude možné po skončení hier odstrániť a vytvoriť tak miesto pre živé podujatia.



Ďalších 1,3 milióna dolárov pôjde na 16 nových alebo modernizovaných športovísk. "Bude to mať obrovský význam pre našu ekonomiku, pre náš životný štýl, pre to, ako je Austrália vnímaná aj vo svete, a preto je dôležité, aby sme to zvládli. A som presvedčený, že sa to podarí," uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese.



Hlavné mesto Queenslandu získalo pred dvoma rokmi právo usporiadať letné vydanie olympijských a paralympijských hier v roku 2032. Austrália doteraz organizovala OH dvakrát (Melbourne 1956, Sydney 2000).