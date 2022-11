Austrália na MS nominovala aj osemnásťročného útočníka Kuola

nominácia:



brankári: Mathew Ryan (FC Kodaň), Andrew Redmayne (FC Sydney), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)



obrancovia: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Albirex Niigata), Joel King (Odense Boldklub), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Fran Karacic (Brescia Calcio), Harry Souttar (Stoke City), Kye Rowles (Heart of Midlothian), Craig Goodwin (Adelaide United)



stredopoliari: Aaron Mooy (Celtic Glasgow), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Bailey Wright (AFC Sunderland), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Riley McGree (FC Middlesbrough), Keanu Baccus (FC St. Mirren)



útočníci: Awer Mabil (Cadiz CF), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian Edinburgh), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okajama), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

Sydney 8. novembra (TASR) - Osemnásťročný útočník Garang Kuol sa dostal do nominácie Austrálie na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Katare. Na zozname však chýbajú stredopoliar Tom Rogic či útočník Adam Taggart.Rodák z Chartúmu Kuol má len malé skúsenosti s futbalom medzi mužmi. Za Central Coast Mariners odohral doteraz 11 zápasov, strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu. Po majtrovstvách prestúpi za 350.000 eur do Newcastlu United. V národnom drese zatiaľ odohral len 17 minút v septembrovom prípravnom zápase s Novým Zélandom.Dvadsaťdeväťročný Rogic má na konte 53 štartov a desať gólov v národnom drese, no po letnom prestupe zo Celticu do anglického druholigového West Bromwichu Albion dostával len málo príležitostí. Rovnako starý Taggart hrá za japonský klub Cerezo Osaka a vlani pravidelne nastupoval v kvalifikácii, no po zranení kolena mal dlhú pauzu. V 16 zápasoch za "Socceroos" strelil šesť gólov. Do nominácie sa tak dostal iný útočník Jason Cummings. Škótsky rodák, ktorý má dvojité občianstvo, nastúpil za Austráliu len raz v príprave a strelil gól.Austrália sa stretne v D-skupine s Francúzskom, Tuniskom a Dánskom.