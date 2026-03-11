< sekcia Šport
Austrália udelila azyl ďalším dvom členkám iránskeho tímu
Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než vypukla vojna proti Iránu.
Autor TASR
Brisbane 11. marca (TASR) - Austrália udelila azyl ďalším dvom členkám iránskej ženskej futbalovej reprezentácie, ktoré sa zúčastnili v krajine na Ázijskom pohári.
Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než vypukla vojna proti Iránu. Tím vypadol z turnaja cez víkend a čelil hrozbe návratu do krajiny, ktorá sa ocitla pod americko-izraelským bombardovaním. Austrália udelila azyl už siedmim členkám iránskeho tímu, informovala o tom agentúra AP.
