Austrália udelila azyl ďalším dvom členkám iránskeho tímu

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než vypukla vojna proti Iránu.

Autor TASR
Brisbane 11. marca (TASR) - Austrália udelila azyl ďalším dvom členkám iránskej ženskej futbalovej reprezentácie, ktoré sa zúčastnili v krajine na Ázijskom pohári.

Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než vypukla vojna proti Iránu. Tím vypadol z turnaja cez víkend a čelil hrozbe návratu do krajiny, ktorá sa ocitla pod americko-izraelským bombardovaním. Austrália udelila azyl už siedmim členkám iránskeho tímu, informovala o tom agentúra AP.
