Austrália vyšle do Paríža najviac atlétov vo svojej histórii

Sydney 8. júla (TASR) - Austrália vyšle na OH v Paríži najviac atlétov vo svojej histórii. Konečnú 460-člennú výpravu bude tvoriť aj 75 reprezentantov v atletike, ktorí sa predstavia v 39 zo 48 disciplínach.



"Dnes sa sfinalizoval náš olympijský tím na 460 športovcov. Neviem sa dočkať, keď ich o menej ako tri týždne uvidím reprezentovať Austráliu s hrdosťou a odhodlaním. Atletický tím je najväčší zo všetkých športov a vo veľkej miere prispeje k pozitívnej atmosfére celej výpravy," uviedla v pondelok šéfka austrálskeho olympijského tímu Anna Mearesová.



Prvýkrát od OH v Sydney sa na olympiáde predstaví mužská i ženská štafeta na 4x100 m. Šprintérsky tím posilní 19-ročná Torrie Lewisová, ktorá tento rok debutovala v Diamantovej lige a na podujatí v čínskom Sia-mene triumfovala v behu na 200 m. "Je úľava dostať sa do výberu po tak úžasnom roku. Vždy som si myslela, že by sa mi to mohlo podariť, ale keď sa to stalo skutočnosťou, je to nesmierne vzrušujúce," citovala Lewisovú agentúra Reuters.



Celková výprava Austrálie je tretia najväčšia od domácej olympiády v roku 2000 a uplynulých hier v Tokiu, na ktorých Austrálčania vybojovali 46 medailí (17+7+22).