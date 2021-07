Austrália vyšle na OH 2020 rekordný počet športovcov

Sydney 5. júla (TASR) - Austrália vyšle na nadchádzajúcu olympiádu do Tokia 472 športovcov. Viac ich z tejto krajiny štartovalo len na OH 2004, v Aténach ju vtedy reprezentovalo 482 olympionikov.



Austrálsky olympijský výbor potvrdil, že na preložené OH 2020 vyslal 254 žien a 218 mužov, ktorí nastúpia v 33 športoch, vrátane štyroch premiérových - v karate, skateboardingu, športovom lezení a surfingu. Šéf výpravy Ian Chesterman uviedol, že nominovaní športovci museli v príprave čeliť neistote v súvislosti s pandémiou COVID-19, cestovnými obmedzeniami, obmedzenými kvalifikačnými možnosťami, resp. prístupom na športoviská. "Pre každého jedného športovca to bolo extrémne ťažké a môže rozprávať vlastný príbeh. Ale dokázali to a idú do Tokia. Austrálsky výbor si nestanovil žiadne medailové ciele a nebude tlačiť na športovcov veľkými očakávaniami," citovala ho agentúra AP.



Austrálčania majú vo výprave doteraz najvyššie zastúpenie žien (53,5 percenta), prekonali tak maximum z Ria de Janeiro 2016 (50,9 percenta). Vo výprave je aj vôbec najstaršia austrálska olympionička, Mary Hannová vo veku 66 rokov bude reprezentovať v jazdeckej drezúre. Bude to pre ňu už šiesta olympiáda. Najpočetnejšie budú Austrálčania zastúpení v atletike v podobe 63 športovcov.