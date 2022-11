Austrália zdolala Dánsko a postúpila do osemfinále MS

MS D-skupina – 3. kolo:

Austrália – Dánsko 1:0 (0:0)



Gól: 60. Leckie. ŽK: Behich, Degenek - Skov. Rozhodovali: Ghorbal - Gourari, Etchiali (všetci Alž.), 41.232 divákov.



Austrália: Ryan – Degenek, Souttar, Rowles, Behich – Leckie (89. Hrustič), Irvine, Mooy, Goodwin (46. Baccus) – Duke (82. MacLaren), McGree (74. Wright)

Dánsko: Schmeichel – Kristensen (46. Bah), Andersen, A. Christensen, Maehle (69. Cornelius) – Höjbjerg, Jensen (59. Damsgaard) – Skov Olsen (69. R. Skov), Eriksen, Lindström – Braithwaite (59. Dolberg)

Al Wakra 30. novembra (TASR) - Futbalisti Austrálie zdolali v stredajšom zápase D-skupiny na MS v Katare Dánsko 1:0 a zabezpečili si postup medzi šestnásť najlepších tímov. Skončili na druhom mieste D-skupiny o skóre za Francúzskom. Postupový gól strelil v 60. minúte Mathew Leckie.Austrálčania postúpili do osemfinále MS druhýkrát v histórii. V sobotu 3. decembra sa v Al Rajáne stretnú s víťazom C-skupiny.Od začiatku zápasu museli tvoriť hru Dáni, ktorí potrebovali vyhrať. Súper im to v prvej štvrťhodine výrazne uľahčoval, keď pressing "protinožcov" nebol dôrazný a hra v defenzíve pôsobila pasívne. V 11. minúte musel vytiahnuť prvý dôležitý zákrok brankár Ryan po prudkej strele Jensena, ktorá mierila pod brvno. Austrálčania prvýkrát ohrozili dánskeho brankára Schmeichela v 22. minúte, keď po predĺžení nakopnutej lopty zakončil iba do stredu brány McGree. Austrálčanom sa podarilo z hry úplne vypojiť ofenzívneho tvorcu Eriksena a cesta za gólom viedla iba po krídelných priestoroch. Po polhodine hry sa dobrým prienikom po ľavej strane prezentoval Lindström, ktorý zvládol súboj 1 na 1, ale namiesto strely zvolil spätnú prihrávku a obrana Austrálie loptu odvrátila. V závere prvého polčasu Dáni stratili prevahu a hra sa vyrovnala.Prvú šancu v druhom dejstve mala Austrália, ale Irvine zakončil zo záklonu po spätnej prihrávke vysoko nad. V 60. minúte už potrebovali Austrálčania na postup výhru, pretože Tunisko viedlo nad Francúzskom 1:0. Ihneď po góle v súbežne hranom zápase sa však presadili a z rýchlej kontry otvorili skóre zásluhou Leckieho. Dáni potrebovali streliť dva góly, a logicky viac otvoriť hru, no v ofenzívnej fáze sa im vôbec nedarilo. Austrálčania zvládali zápas veľmi dobre po taktickej stránke a dokázali vykrývať dôležité priestory. Dánski futbalisti v závere skúšali už iba nakopávané lopty. Austrália prehustila stred obrany, súperom nedovolila vypracovať si žiadnu gólovú šancu a postúpila do osemfinále MS.1. Francúzsko 3 2 0 1 6:3 6*2. Austrália 3 2 0 1 3:4 6*3. Tunisko 3 1 1 1 1:1 44. Dánsko 3 0 1 2 1:3 1* - postup do osemfinále