Austrália zdolala Fínsko už vo dvojhrách a postúpila do finále

semifinále:



Fínsko - Austrália 0:2



Otto Virtanen - Alexei Popyrin 6:7 (5), 2:6



Emil Ruusuvuori - Alex de Minaur 4:6, 3:6



Malaga 24. novembra (TASR) - Austrálski tenisti sú prví finalisti Davisovho pohára. O svojom postupe rozhodli už po dvojhrách piatkového semifinále s Fínskom na finálovom turnaji v španielskej Malage. Prvý bod získal Alexei Popyrin po výhre nad Ottom Virtanenom 7:6 (5), 6:2 a rozhodujúci pridal Alex de Minaur, ktorý zdolal v súboji tímových jednotiek Emila Ruusuvuoriho 6:4 a 6:3.Austrálčania sa dostali do boja o trofej druhý rok po sebe, vlani prehrali vo finále s Kanadou 0:2. "získali dokopy 28 titulov, v histórii sú lepší len Američania (32), a 20-krát skončili na druhom mieste. O druhom finalistovi sa rozhodne v sobotu medzi Srbskom a Talianskom.Virtanen hral s o 131 miest vyššie postaveným Popyrinom vyrovnaný prvý set, obaja hráči si držali podanie a prvá možnosť brejku prišla až v dvanástom geme. Fín však brejkbal a zároveň setbal nevyužil a v následnom tajbrejku prehral 5:7. Druhý set mal podobný priebeh, no rozdiel bol, že favorit duelu Popyrin svoju prvú možnosť na brejk, mimo tajbrejku, využil a súperovi zobral podanie aj v záverečnom ôsmom geme - 6:2. V druhom súboji to bol festival brejkov. De Minaur v prvom sete stratil servis v druhej i ôsmej hre, no jeho súper až trikrát a prehral 4:6. V druhom sete podával favorizovaný Austrálčan už istejšie, úspešnosť prvého servisu zdvihol zo 45 na 80 percent, pridal aj jedno eso a vyhol sa dvojchybám, ktoré spravil v prvom sete až tri. Odrazilo sa to aj na zápase, v treťom geme brejkol súpera, v siedmom odvrátil až päť brejkbalov a nakoniec vyhral 6:3.