Austrália zdolala v prípravnom zápase Nový Zéland 3:1
Dvakrát sa za hostí presadil útočník dánskeho FC Randers Mohamed Toure, v drese Nového Zélandu znížil na 1:2 Chris Wood z Nottinghamu Forest.
Autor TASR
Auckland 9. septembra (TASR) - Futbalisti Austrálie zvíťazili v piatkovom prípravnom stretnutí v Aucklande nad domácim Novým Zélandom 3:1. Dvakrát sa za hostí presadil útočník dánskeho FC Randers Mohamed Toure, v drese Nového Zélandu znížil na 1:2 Chris Wood z Nottinghamu Forest. Obe krajiny si už v kvalifikácii vybojovali účasť na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.
prípravný medzištátny zápas:
Nový Zéland - Austrália 1:3 (0:1)
Góly: 57. Wood - 35. a 60. Toure, 54. Irankunda
