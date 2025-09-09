Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrália zdolala v prípravnom zápase Nový Zéland 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvakrát sa za hostí presadil útočník dánskeho FC Randers Mohamed Toure, v drese Nového Zélandu znížil na 1:2 Chris Wood z Nottinghamu Forest.

Auckland 9. septembra (TASR) - Futbalisti Austrálie zvíťazili v piatkovom prípravnom stretnutí v Aucklande nad domácim Novým Zélandom 3:1. Dvakrát sa za hostí presadil útočník dánskeho FC Randers Mohamed Toure, v drese Nového Zélandu znížil na 1:2 Chris Wood z Nottinghamu Forest. Obe krajiny si už v kvalifikácii vybojovali účasť na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.



prípravný medzištátny zápas:

Nový Zéland - Austrália 1:3 (0:1)

Góly: 57. Wood - 35. a 60. Toure, 54. Irankunda
.

