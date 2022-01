Austrália zrušila Djokovičove vízum, tenista sa obrátil na súd

Melbourne 6. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa obrátil na súd v Melbourne v snahe zvrátiť rozhodnutie o deportácii z Austrálie. Noc zo štvrtka na piatok strávil v detenčnom zariadení pre imigrantov, súd predbežným opatrením zabránil jeho okamžitému vyhosteniu. Prípad bude pokračovať v pondelok o 10.00 h miestneho času (00.00 SEČ).



Austrálska vláda zrušila Djokovičovi vízum a nariadila mu opustiť krajinu. Líder svetového rebríčka a obhajca titulu na Australian Open nesplnil prísne vstupné požiadavky. Po krátkom súdnom vypočutí však právni zástupcovia ministerstva vnútra súhlasili, že Srb môže minimálne do piatka zotrvať v krajine. Obe strany spoločne so sudcom Anthonym Kellym vypracujú časový harmonogram opatrenia, ktoré bráni deportácii. V pondelok sa bude podľa portálu abc.net.au rozhodovať o hráčovom odvolaní proti zrušeniu víza. Riadiaca organizácia úvodného grandslamového turnaja sezóny Tennis Australia potrebuje definitívu do utorka, aby mohla naplánovať rozpis zápasov. Podujatie sa začne 17. januára.



Austrálska vláda zrušila vízum srbského tenistu Novaka Djokoviča a nariadila mu opustiť krajinu. Líder svetového rebríčka a obhajca titulu na Australian Open nesplnil prísne vstupné požiadavky, uviedli miestne úrady.



"Pán Djokovič neposkytol náležité dôkazy na splnenie vstupných podmienok do Austrálie a jeho vízum bolo následne zrušené. Osoby, ktoré nie sú občanmi krajiny a pri vstupe nemajú platné vízum, alebo im bolo zrušené, budú zadržané a vyhostené z Austrálie," cituje miestne úrady agentúra AFP.



Televízia BBC s odvolaním sa na austrálske médiá informovala, že z krajiny by ho mali vyhostiť ešte vo štvrtok, no Djokovičovi právnici rozhodnutie vlády podľa všetkého napadnú.



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión pricestoval do krajiny, aby mohol obhajovať titul na Australian Open. Síce dostal lekársku výnimku pre neočkovaných, no v stredu mal problémy po prílete do Melbourne, kde zistili, že nemá správne vízum potrebné na vstup. Zadržali ho na letisku, kde ho strážili v uzavretej miestnosti.



Nad účasťou Djokoviča na turnaji visel dlho otáznik. Srb odmietal povedať, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo je podmienka hostiteľského štátu Viktória. Deväťnásobný šampión z Melbourne tvrdil, že informácia o očkovaní je jeho súkromná vec. V utorok prostredníctvom sociálnych sietí oznámil, že dostal zdravotnú výnimku a mieri do Melbourne, kde chcel zabojovať o rekordný 21. grandslamový titul.



Výnimka z očkovania, ktorú mu udelili organizátori turnaja po tom, čo jeho žiadosť mali podľa AFP schváliť dve lekárske komisie, však vyvolala vlnu nevôle medzi Austrálčanmi. Tí totiž už dva roky znášajú tvrdé obmedzenia týkajúce sa koronavírusu. Ozval sa aj austrálsky premiér Scott Morrison, podľa ktorého Djokovičov štart na Australian Open ešte nebola hotová vec. O účasti na turnaji a udelení výnimky síce rozhodujú organizátori, ale vstup do krajiny musí odsúhlasiť federálna vláda. Tá je zodpovedná za opatrenia na hraniciach a víza. Rovnako ako všetci nezaočkovaní cestujúci, ktorí chcú na základe výnimky vstúpiť do Austrálie, musel Djokovič po prílete doložiť príslušné dokumenty imigračným úradníkom.



Tí mu však vízum zrušili a nevpustili ho do krajiny. To vyvolalo hnev srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý to označil za "týranie" lídra svetového rebríčka, s ktorým sa spojil cez telefón a odkázal mu, že celé Srbsko je s ním a "naše úrady spravia všetky opatrenia, aby sa čo najskôr skončilo zlé zaobchádzanie s najlepším tenistom sveta. Srbsko bude bojovať za Novaka Djokoviča, spravodlivosť a pravdu."