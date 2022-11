Austrália zvíťazila v D-skupine nad Tuniskom

D-skupina, 2. kolo:



Tunisko - Austrália 0:1 (0:1)



Gól: 23. Duke, ŽK: Laidouni, Abdi, Sassi (všetci Tunisko). Rozhodovali: Siebert - Foltyn, Seidel (všetci Nem.), 41.823 divákov.



Tunisko: Dahmen - Bronn (73. Kechrida), Meriah, Talbi - Dräger (46. Sassi), Skhiri, Laidouni (67. Khazri), Abdi - Sliti, Jebali (73. Khenissi), Msakni



Austrália: Ryan - Karacic (75. Degenek), Souttar, Rowles, Behich - Leckie (85. Baccus), Irvine, Mooy, Goodwin (85. Mabil) - Duke (64. MacLaren), McGree (64. Hrustic)



Al Wakra 26. novembra (TASR) - Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom druhom zápase na 22. majstrovstvách sveta v D-skupine nad Tuniskom 1:0. Stretnutie rozhodol v 23. minúte útočník Mitchell Duke, ktorý hlavičkou prekonal brankára Aymena Dahmena.Austrálčania vyhrali na MS po siedmich dueloch a dosiahli len tretí triumf v histórii, po ktorom oživili šance na postup do osemfinále. Tunisko sa pri doterajších piatich účastiach na MS ešte ani raz nedostalo zo základnej skupiny a po prehre im patrí posledné 4. miesto v tabuľke "déčka" so ziskom jedného bodu.O 17.00 SEČ nasledoval štvrtý zápas skupiny medzi Francúzskom a Dánskom v Dauhe. Stretnutia tretieho a záverečného kola skupiny sa hrajú v stredu 30. novembra, keď v rovnakom čase o 16.00 nastúpi Austrália proti Dánsku a Tunisko sa stretne s Francúzskom.Prvý náznak šance si vytvorilo Tunisko v 19. minúte zápasu, keď sa dostal do útoku Jebali a prihral loptu do šestnástky Msaknimu. Ten sa však nakoniec nedostal k zakončeniu. Ako prví sa napokon presadili Austrálčania, keď Goodwin poslal center z ľavej strany a napriek tomu, že ho Tunisania zblokovali, dostal sa až k Mitchellovi Dukemu. Útočník poslal hlavičkou loptu za brankára Dahmena a otvoril skóre stretnutia. Africký tím mohla vyrovnať v 41. minúte, keď sa dostal do úniku Jebali, ktorý síce nezakončil, ale lopta sa dostala k Drägerovi. Jeho zakončenie však zblokoval Souttar. V nadstavenom čase sa Tunisania dostali do najväčšej možnosti streliť gól, no Msakni po prihrávke Jebaliho mieril len tesne vedľa pravej žrde.Reprezentanti Tuniska pokračovali v aktivite aj v druhej časti s cieľom vyrovnať. Austrálčania však čakali na šance z protiútokov a k jednej sa dostali v 71. minúte, keď striedajúci MacLaren prihral Leckiemu pred brankára Dahmena, no ten tesne nedosiahol na loptu. Brankár Ryan čakal 70 minút na zákrok, ale potom musel predviesť dva dôležité proti tuniskému kapitánovi Msaknimu. Austrálčania si už udržali náskok do konca, napriek tomu, že v streleckých pokusoch za súperom zaostali.