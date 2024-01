Australian: Jamrichová suverénne do semifinále juniorskej dvojhry

Melbourne 25. januára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénnym spôsobom do semifinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V pozícii nasadenej jednotky zvíťazila vo štvrťfinále nad štrnásťročnou držiteľkou voľnej karty Francúzkou Kseniou Jefremovovou 6:2, 6:1.



Zverenka trénera Jána Matúša si vylepšila svoje singlové maximum na úvodnom podujatí veľkej štvorky z minulého roka, keď bola medzi elitnou osmičkou. V dueli o postup do finále nastúpi proti lepšej zo súboja medzi Japonkou Enou Kojkeovou a Ruskou Vladou Minčevovou.



Šestnásťročná Slovenka obhajovala v Melbourne Parku vlaňajší titul v juniorskom debli, no v 2. kole prehrali s Britkou Isabelle Lacyovou s rusko-austrálskou dvojicou Kristiana Sidorovová, Maya Jointová 2:6, 4:6.